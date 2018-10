Η adidas by Stella McCartney αποκαλύπτει τη νέα συλλογή Fall/Winter 2018

Η adidas by Stella McCartney εμπνέεται από τη δύναμη της φύσης και αποκαλύπτει τη νέα συλλογή Fall/Winter 2018, με νέα εντυπωσιακά looks που αποπνέουν δυναμισμό και υποστηρίζουν κάθε είδος προπόνησης, σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Η νέα συλλογή υπενθυμίζει ότι όλοι, ακόμα και με μικρές κινήσεις, μπορούν να προστατεύσουν τον κόσμο γύρω τους. Πρωταγωνίστρια στη νέα καμπάνια είναι η Ming Xi, παγκοσμίου φήμης supermodel, η οποία ενσαρκώνει τη φιλοσοφία του «LESS IMPACT = MORE POWER» και υπενθυμίζει την αποστολή του brand.