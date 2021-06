Η Donatella Versace και η Lady Gaga ενώνουν τις δυνάμεις τους για μια capsule συλλογή ρούχων για το Pride

Η Donatella Versace ενώνει τις δυνάμεις της με τη Lady Gaga, η οποία είναι υπερασπίστρια των δικαιωμάτων της LGBTIQ+ κοινότητας, για τη δημιουργία μιας caspule συλλογής με αφορμή το Pride.

Η γνωστή ερμηνεύτρια με αφορμή την επέτειο των 10 χρόνων από την κυκλοφορία του hit άλμπουμ της, «Born this Way» και θέλοντας να τιμήσει τον μήνα του Pride, θα κυκλοφορήσει μια capsule συλλογή ρούχων σε συνεργασία με τη γνωστή σχεδιάστρια και μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα δοθούν στο «Born this Way Foundation».

Τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό έχει ιδρύσει η Gaga και βοηθάει την LGBTQI+ κοινότητα σε θέματα ψυχικής υγείας.

