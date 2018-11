Η παραμυθένια εμφάνιση της Keira Knightley στο κόκκινο χαλί

Η ηθοποιός πόζαρε στο κόκκινο χαλί σαν πραγματική πριγκίπισσα της Disney, επιλέγοντας για την περίσταση μία off-shoulders Chanel δημιουργία από τούλι και χρυσά κεντήματα με μία ροζ μεταξωτή ζώνη γύρω από τη μέση που κατέληγε σε ένα μεγάλο φιόγκο στο πίσω μέρος.





Στην πρεμιέρα της ταινίας «The Nutcracker and the Four Realms» στο Λονδίνο απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός την Keira Knightley σε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της.