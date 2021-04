Η Sarah Jessica Parker αποκάλυψε το αγαπημένο της look από το «Sex and the City»

H Carrie Bradshaw, ένα από τα style icons που λατρεύουν χιλιάδες γυναίκες, σε συνέντευξή της στο Entertainment Weekly!, αποκάλυψε ποιο ήταν το αγαπημένο της look στη σειρά «Sex and the City», όπου τη γνωρίσαμε και τη λατρέψαμε για το στυλ της.

Και μπορεί πολλοί να φανταζόμασταν πως θα ήταν η ροζ τουτού φούστα από τους τίτλους αρχής, ωστόσο η πρωταγωνίστρια επέλεξε κάποιο άλλο –όχι και τόσο διαφορετικό.

Όπως είπε το σύνολο που ξεχωρίζει είναι εκείνο που φόρεσε στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς, όταν αποφασίζει να χωρίσει με τον Ρώσο σύντροφό της και συναντά τον Mr. Big στο ξενοδοχείο της στο Παρίσι. Στο εν λόγω επεισόδιο, η Carrie Bradshaw φορά ένα midi φόρεμα με τούλινη φούστα σε ανοιχτή πράσινη απόχρωση, blazer σε χρυφαφί χρώμα και ψηλοτάκουνα πέδιλα. Το look της ολοκληρώθηκε με την αγαπημένη της vintage Dior τσάντα.

