Καπέλο: Το πιο stylish αξεσουάρ για τις bad hair days!

Baby, it's cold outside! Όταν η θερμοκρασία πέφτει, δεν υπάρχει πιο στιλάτος τρόπος να ζεσταθείτε από ένα καπέλο. Μπερέδες με αέρα Παρισιού, bucket hats ή baseball hats όλα μπορούν να αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό outfit σε super-cool στη στιγμή. Plus, είναι ιδανικά για τις bad hair days!

Ανεξάρτητα από ποιο στυλ καπέλου θα επιλέξετε, είναι πολύ σημαντικό να νιώθετε άνετα, όταν το φοράτε.

Περισσότερα στο govastileto.gr