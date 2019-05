Ο οίκος Prada βάζει τέλος στη χρήση γούνας στις collections του!

Ο ιταλικός οίκος Prada ανακοίνωσε ότι παύει να χρησιμοποιεί γούνα ζώων στις κολεξιόν του, προσθέτοντας έτσι το όνομά του στη μακρά λίστα των μεγάλων οίκων μόδας που γύρισαν την πλάτη στο υλικό αυτό τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση της Prada, την οποία χαιρέτισαν οι οργανώσεις προστασίας των ζώων, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη γυναικεία κολεξιόν άνοιξη-καλοκαίρι 2020, εξήγησε ο οίκος του Μιλάνου.

Η Prada διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται μετά τον «θετικό διάλογο» που είχε με τη Fur Free Alliance (FFA), μια συμμαχία 50 και πλέον οργανώσεων προστασίας των ζώων που δραστηριοποιούνται σε περίπου 40 χώρες και κυρίως με την ιταλική οργάνωση LAV και την The Humane Society of the United States.

