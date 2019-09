Ωδή στην Αμερική από τον Michael Kors

«Νομίζω ότι σε όλο τον κόσμο όλοι έχουν εμμονή με το DNA τους» δήλωσε ο Michael Kors, εξηγώντας τη διαδικασία σκέψης και ενεργειών που τον οδήγησαν σε αποθήκη στη ναυτική βάση στο Μπρούκλιν για να παρουσιάσει τη νέα του συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2020 στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης.

Ενώ χορωδία νέων τραγουδούσε τα «This Land is Your Land», «American Pie» και «New York, New York» οι αναμνήσεις του σχεδιαστή επικεντρώθηκαν στην ιστορία της άφιξης της προγιαγιάς του στην πόλη με πλοίο στο νησί Έλις, σε ηλικία μόλις 14 ετών, μόνη πρόσφυγας που έφυγε από την ταραγμένη ανατολική Ευρώπη με μόλις 10 δολάρια και καταγεγραμμένη ως Εβραία για να αντιμετωπίσει έναν άγνωστο κόσμο.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του Vogue, μόνο ο ενθουσιώδης Michael Kors θα μπορούσε να μετατρέψει την προσφυγική ιστορία της οικογένειάς του σε συλλογή μόδας που αποπνέει χαρά, με αναφορές στα πουά φορέματα του 1940 και ντεκολτέ σε σχήμα καρδιάς.

Η επίδειξη μόδας είχε πολλές αναφορές στο αμερικανικό όνειρο, ήταν μία μίξη ναυτικού στυλ, αστεριών ριγέ και Χόλιγουντ της εποχής εκείνης.

«Είναι μια δήλωση για τη δυνατότητα, είναι μια δήλωση για την αισιοδοξία», είπε ο σχεδιαστής μόδας για την επίδειξη, σύμφωνα με το WWD.