Tα puffy sleeves είναι πλέον ένα must have κομμάτι για αυτή την σεζόν και προπαντός ο κυρίαρχος στο look σου. Η έμφαση στο πάνω μέρος του σώματος με τους τονισμένους ώμους και τα έντονα μανίκια επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο αυτή τη σεζόν.

