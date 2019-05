«Save The Children»: H Alexa Chung και η Poppy Delevingne σχεδιάζουν μπλουζάκια για καλό σκοπό!

Η Alexa Chung, σε συνεργασία με την Poppy Delevingne, συμμετέχει σε ένα σημαντικό φιλανθρωπικό project, σχεδιάζοντας μια σειρά από Τ-shirts, γιορτάζοντας με αυτόν τον τρόπο την επέτειο 100 χρόνων του «Save The Children», του παγκόσμιου κινήματος για την προστασία των παιδιών, και το λανσάρισμα της καμπάνιας «Stop the War on Children».

Tα T-shirts κατασκευάστηκαν από τον Teemill, έναν κατασκευαστή που χρησιμοποιεί αποκλειστικά οργανικό βαμβάκι για κάθε ρούχο και plastic-free συσκευασίες. Βγαίνουν σε μπλε, λευκό και κίτρινο χρώμα και πάνω τους είναι γραμμένη η φράση «The Future is Now».

Περισσότερα στο govastileto.gr