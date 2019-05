Στο κόκκινο χαλί των Billboard Music Awards 2019 - Τι φόρεσαν οι stars

Τα μεγαλύτερα αστέρια της μουσικής βιομηχανίας συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 1 Μαΐου στο Λας Βέγκας για τα Billboard Music Awards 2019 και μαζί τους έφεραν μια πληθώρα από statement looks που τράβηξαν την προσοχή τόσο των φωτογράφων όσο και των fashion lovers.

H Madonna, η Taylor Swift η Cardi B και ο Drake κυριάρχησαν με τις εμφανίσεις και τις επιτυχίες τους στο MGM Garden Arena.

Η Taylor Swift άνοιξε το σόου με την πρεμιέρα του «ME!» το οποίο τραγούδησε μαζί με τον Brendon Urie των Panic! at the Disco. To τιμητικό βραβείο Icon παρέλαβε η Mariah Carey ενώ η Cardi B που είχε 21 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη, έφυγε με έξι βραβεία.

