Οι σχεδιαστές Domenico Dolce και Steffano Gabbana, συζητώντας με την Vogue για το πρώτο μέρος του Digital Show τους με όνομα «Walking in the street», αποκάλυψαν μια συλλογή με έντονη πρόθεση τα runway looks να είναι φορέσιμα στην πραγματική ζωή.

