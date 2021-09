Το πανωφόρι της Dakota Johnson που θα φοράμε όλο το φθινόπωρο

Το suede πανωφόρι είναι το must have κομμάτι που πρέπει να έχει αυτή τη σεζόν η γκαρνταρόμπα σας. Πόνταρε σε ένα κοντό jacket με κρόσσια για boho look ή επένδυσε σε oversized suede jacket για υπέρκομψα και διαχρονικά σύνολα.

Είναι ένα εύκολο κομμάτι που θα σε βγάλει πολλές φορές από τη δύσκολη θέση, αφού φοριέται άνετα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Αν ωστόσο ακόμα διστάζεις η πρόσφατη εμφάνιση της Dakota Johnson θα σε πείσει.

