Brooke Shields: Ποια είναι η beauty ρουτίνα πίσω από το νεανικό δέρμα της;

Από τo 1980 που η έφηβη τότε Brooke Shields πρωταγωνίστησε στην iconic ταινία «Blue lagoon» μέχρι σήμερα, η ομορφιά της έχει γράψει τη δική της ιστορία και η επιδερμίδα της παραμένει νεανική και αψεγάδιαστη.

Σήμερα στα 56 της χρόνια, παραμένει πανέμορφη και αποθεώνει την ageless εικόνα σε κάθε της εμφάνιση.

Η ηθοποιός φιλοξενήθηκε στη σειρά "Go to bed with me" του αμερικανικού περιοδικού Harper's Bazaar και αποκάλυψε σε ποιες θεραπείες ομορφιάς έχει υποβληθεί, ποιο καλλυντικό θα έπαιρνε μαζί της αν όντως ναυαγούσε σε ένα έρημο νησί και ποιες συμβουλές περιποίησης πήρε από την μητέρα της.

