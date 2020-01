Η Emilia Clarke είναι η νέα global brand ambassador της Clinique. Με μότο της, τη φράση «This is my iD, iD Yourself » και γεμάτη αυτοπεποίθηση η ηθοποιός στην νέα καμπάνια της εταιρίας, μας συστήνει το νέο item του brand για την απόλυτη φροντίδα της επιδερμίδας μας…

Περισσότερα στο govastileto.gr