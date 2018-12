Η νέα εορταστική συλλογή του Patrick Starrr σε συνεργασία με τη MAC

3 ματ κραγιόν σε μπεζ, ροζ και κόκκινο χρώμα (και ονόματα όπως Peachy Peter, Sleigh Ride, & Spank Me Santa), 5 glittery lip gloss, σε χρυσό, καφέ, ροδακινί χρυσό, κόκκινο, και μωβ (Hot Coco Bish, Ride My Sleigh, Santa Got Money, Silent Night, και Twerk for Gifts), 2 παλέτες με σκιές ματιών με...





Ο Patrick Starrr μόλις κυκλοφόρησε την τελευταία του συνεργασία με την εταιρεία καλλυντικών MAC για την εορταστική περίοδο του 2018. Η συλλογή αποτελείται από 16 κομμάτια και περιλαμβάνει: