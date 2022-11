Jennifer Garner: Με στυλάτο καρέ στο κόκκινο χαλί

H Jennifer Garner αποφάσισε να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εικόνα της κι έτσι αποχωρίστηκε τα μακριά της μαλλιά και αποφάσισε να κάνει ένα στυλάτο καρέ.

Συγκεκριμένα η Jennifer Garner εμφανίστηκε με νέο hair look στο κόκκινο χαλί του «The Big Night Out Gala» κάνοντας ένα total white look, με σακάκι, βερμούδα και γόβες.

Η 50χρονη ηθοποιός μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο Instagram, όπου σημείωσε: «Short hair, dont care».

