L’Oréal Paris x Isabel Marant: Ανακαλύψτε τα προϊόντα της συνεργασίας τους

«Πάντα ερμήνευα το prêt-a-porter στη μόδα, κυριολεκτικά και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένη που μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω το...





Η συλλογή L’Oréal Paris x Isabel Marant είναι γεγονός! Η Γαλλίδα σχεδιάστρια, Isabel Marant δημιουργεί την πρώτη της easy-to-wear make up κολεξιόν, σε συνεργασία με την L’Oréal Paris για all day looks, που μπορείς να έχεις στην τσάντα σου!