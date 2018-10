Νέα συλλογή καλλυντικών από τη διάσημη make up artist Pat McGrath και το Met Museum

Η πιο αναγνωρίσιμη make up artist του κόσμου, γνωστή για την καταπληκτική δουλειά της στον χώρο των περιοδικών μόδας (σ.σ στη Vogue) και ιδιοκτήτρια του δικού της beauty brand Pat McGrath, συνεργάζεται ξανά με το The Metropolitan Museum of Art για μια μοναδική limited edition σειρά καλλυντικών.







