Ο hair & makeup artist του «Bridgerton» αποκάλυψε από πού εμπνεύστηκε τα beauty looks της σειράς

Η νέα σειρά του Netflix, «Bridgerton» αποδείχτηκε μία μεγάλη επιτυχία, καθώς έχει φτάσει ήδη στην κορυφή του Top 10, σε 76 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. H σειρά-φαινόμενο έκανε πρεμιέρα ανήμερα των Χριστουγέννων και έκανε ένα από τα μεγαλύτερα «ανοίγματα» στην ιστορία της πλατφόρμας.

H σειρά αποτελεί τον πρώτο καρπό της συνεργασίας μεταξύ Netflix και Shondaland, την εταιρία παραγωγής της δημιουργού Shonda Rhimes, τη δημιουργό του «Grey's Anatomy» και παραγωγό του «How to get away with murder».

Διαβάστε περισσότερα στο govastileto.gr