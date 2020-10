Τι δεν κάνει ποτέ η Salma Hayek στη beauty morning routine της

H Salma Hayek είναι η ζωντανή απόδειξη πως η ομορφιά δεν έχει ηλικία, καθώς σε κάθε της φωτογραφία, με ή χωρίς μακιγιάζ, είναι το ίδιο εντυπωσιακή.

Μπορεί όλοι να μιλούν για τις ζουμερές καμπύλες και το πλούσιο μπούστο της, αλλά η Salma Hayek είναι από τις πιο όμορφες διάσημες Λατίνες καθώς διαθέτει και ένα αψεγάδιαστο πρόσωπο.

To less is more είναι ο κανόνας που ακλουθεί η Salma Hayek στην περιποίηση και το μακιγιάζ της καθημερινά, έτσι αποφεύγει να εφαρμόζει περιττά προϊόντα στην επιδερμίδα της....

