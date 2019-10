Τι κάνουν οι royal κυρίες κι έχουν πάντα μία λαμπερή επιδερμίδα;

Παρατηρώντας φωτογραφίες των κυριών που προέρχονται από βασιλικές οικογένειες, θα προσέξατε ήδη πόσο λαμπερή επιδερμίδα διαθέτουν.

Υπάρχουν, λοιπόν, μερικά skincare tips, που οι royal κυρίες υιοθετούν, για να έχουν πρόσωπο αλαβάστρινο.



1. Look Better In A Flash

Για να κατακτήσετε την απαλή επιδερμίδα που ποθείτε, ακολουθήστε τα εξής βήματα: Κάντε μασάζ στο πρόσωπό σας απλώς με τα δάχτυλά σας, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα προϊόν με γαλακτικό οξύ, το οποίο θα κάνει μια ήπια απολέπιση, θα ενυδατώσει και θα χαρίσει λάμψη. Ολοκληρώστε με ένα serum με βιταμίνη C και με μια κρέμα με υαλουρονικό οξύ. Μάλιστα, οι royal κυρίες συνηθίζουν να υιοθετούν αυτή τη ρουτίνα περιποίησης 10 μέρες πριν από κάποιο σημαντικό event, για να προετοιμάσουν τέλεια την επιδερμίδα τους.

