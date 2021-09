To colorful eye make up look της Diane Kruger κερδίζει τις εντυπώσεις!

Ένα από τα beauty looks που έκλεψαν την παράσταση και συζητήθηκαν στο φετινό Met Gala ήταν αυτό της Diane Kruger.

Το colourful eye make up look της Diane Kruger είναι εκείνο που θα σου φτιάξει τη διάθεση τις μουντές ημέρες του φθινοπώρου. H προσωπική make up artist της Kruger, Misha Shahzada επέλεξε τις ωραιότερες αποχρώσεις από την πιο εντυπωσιακή παλέτα και τις άπλωσε με άψογο τρόπο στα μάτια της star δημιουργώντας ένα μικρό έργο τέχνης,

Αρχικά έκανε περίγραμμα με μολύβι σε μπλε έντονο τόνο δημιουργώντας το τέλειο cat eye και στη συνέχεια με μια φούξια και με ιριδισμούς σκιά, τόνισε την εσωτερική γωνία του ματιού.

