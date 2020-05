Fab Four: Η δίαιτα της Jessica Alba για να παραμένει σε φόρμα

Η Jessica Alba έχει αψεγάδιαστο κορμί με όμορφες καμπύλες! Μπορεί μέσα στο πρόγραμμά της να περιλαμβάνεται και 3 φορές την εβδομάδα γυμναστική, ωστόσο προσέχει ιδιαίτερα και τη διατροφή της.

Το μυστικό της Jessica Alba για να παραμένει σε φόρμα χωρίς να κάνει ακραίες θυσίες, να λιμοκτονεί ή να πεινάει είναι η δίαιτα Fab Four, που σχεδιάστηκε από τη διατροφολόγο της Kelly Leveque, συγγραφέα του βιβλίου «Body Love: Live in Balance, Weigh What You Want, and Free Yourself from Food Drama Forever».

