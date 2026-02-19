Μια γάτα κάθεται σε καρέκλα έξω από ένα καφέ μετά από μια χιονοθύελλα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας (AP Photo/Vadim Ghirda)

Περισσότερες εικόνες

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Βουκουρέστι #Χιόνι