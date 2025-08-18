Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία ενός ερωδιού που απογειώνεται από έναν λόφο με κοπριά στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας (ΑP)
Περισσότερες εικόνες
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.