Η ημισέληνος «βασιλεύει» πίσω από το «Μπλε Τζαμί» (Σουλτάναχμετ) και το τζαμί Τσάμλιτζα στην Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας. (Φωτογραφία: AP/Emrah Gurel)

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