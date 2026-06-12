Η ημισέληνος «βασιλεύει» πίσω από το «Μπλε Τζαμί» (Σουλτάναχμετ) και το τζαμί Τσάμλιτζα στην Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας. (Φωτογραφία: AP/Emrah Gurel)
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Η ημισέληνος «βασιλεύει» πίσω από το «Μπλε Τζαμί» (Σουλτάναχμετ) και το τζαμί Τσάμλιτζα στην Κωνσταντινούπολη, της Τουρκίας. (Φωτογραφία: AP/Emrah Gurel)
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