Υποδειγματική ψυχραιμία επέδειξε δημοσιογράφος του αμερικανικού δικτύου KTLA, που αντιμετώπισε ένα απρόβλεπτο σκηνικό, με μία κατσαρίδα που έκανε βόλτες πάνω στο σώμα της την ώρα που μετέδιδε live ανταπόκριση.

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η δημοσιογράφος βρέθηκε στο στόχαστρο της γιγαντιαίας κατσαρίδας, η οποία άρχισε να σκαρφαλώνει στο ντεκολτέ της και να κάνει ανενόχλητη βόλτες πάνω και μέσα από τα ρούχα της.

Το «σταντ απ» συνεχίστηκε κανονικά

Παρά το γεγονός ότι το αποκρουστικό έντομο περπατούσε πάνω της, η ρεπόρτερ δεν έχασε ούτε για μια στιγμή τον ειρμό της. Συνέχισε να απευθύνεται στην κάμερα και να μεταδίδει το ρεπορτάζ της («σταντ απ») σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτα.

Μόλις όμως ολοκληρώθηκε η λήψη και η κάμερα έκλεισε, η δημοσιογράφος ανέλαβε… άμεσα δράση για να απαλλαγεί από τον απρόσκλητο επισκέπτη.

«Η κοπέλα θα μπορούσε να παίξει σε διαφήμιση εντομοκτόνου», σχολίασαν χαριτολογώντας χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το βίντεο: