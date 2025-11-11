Στις 11 Νοεμβρίου 1918, ακριβώς στις 15:50, ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Γαλλίας, Ζωρζ Κλεμανσό (Georges Clemenceau), ανέβηκε στο βήμα του Μεγάρου των Βουρβόνων για να διαβάσει στους βουλευτές το κείμενο της ανακωχής που είχε υπογραφεί στις 5 το πρωί της ίδιας ημέρας, στο δάσος της Ρετόντ (Rethondes), της γαλλικής πόλης Κομπιέν (Compiègne), στην επαρχία Oise, μέσα σε ένα σιδηροδρομικό βαγόνι.

Η ανακωχή υπεγράφη από τον Στρατάρχη Φος, τον Ναύαρχο Γουέμις και τους πληρεξούσιους της ηττημένης Γερμανίας.

Όλοι οι βουλευτές σηκώθηκαν σαν ένας άνθρωπος για να χειροκροτήσουν τον Ζωρζ Κλεμανσό, καθώς και οι δημοσιογράφοι και οι θεατές στα βουλευτικά έδρανα και στις θέσεις επισκεπτών, που ήταν κατάμεστες.

Ο Κλεμανσό, στο βήμα, έσκυψε τους ώμους σαν να λυγίζει κάτω από το βάρος αυτών των επευφημιών, αλλά μόλις έκανε μια κίνηση για να δείξει ότι θα μιλήσει, επικράτησε σιωπή, σχεδόν θρησκευτική.

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με ήττα της Γερμανίας και των συμμάχων της, επηρεάζοντας αποφασιστικά ολόκληρο τον πλανήτη.

Η ανακωχή της Κομπιένης προσδιορίζει το τυπικό τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου που διήρκεσε από το 1914 ως το 1918.

Στον πόλεμο αυτό πήραν μέρος 34 κράτη, με συνολικό πληθυσμό πάνω από ένα δισεκατομμύριο, δηλαδή το 67% του συνολικού πληθυσμού της Γης.

Υπό τα όπλα ήταν 70 εκατομμύρια άνδρες. Οι νεκροί ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια και σε πάνω από 20 εκατομμύρια υπολογίστηκαν οι τραυματίες.

Από την άποψη των απωλειών, στην πρώτη γραμμή ήταν η Ρωσία με 2.300.000 νεκρούς στρατιώτες στα πεδία των μαχών.