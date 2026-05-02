Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο ισραηλινός στρατός παρά την εκεχειρία.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε «μπαράζ επιθέσεων, λιγότερο από μία ώρα μετά την προειδοποίηση» του ισραηλινού στρατού για επικείμενα πλήγματα.

Στο Χαμπούς φωτογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε στήλες καπνού να υψώνονται στον ουρανό μετά τους βομβαρδισμούς.

Εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στην κοινότητα Ζραρίγια, κοντά στη Σιδώνα, βρήκαν τον θάνατο τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού εναντίον άλλων περιοχών στο νότιο τμήμα της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου, παρά την εκεχειρία που παραμένει σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 2.600 ανθρώπους μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου, εν μέσω της σύρραξης στη Μέση Ανατολή. Μεταξύ των νεκρών είναι 103 διασώστες, διευκρινίζει το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.