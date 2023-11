Τραγική κατάληξη είχε ο καβγάς που ξέσπασε τη Δευτέρα σε λύκειο της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ με έναν 15χρονο να πέφτει νεκρός από τα μαχαιρώματα που δέχθηκε από 14χρονο συμμαθητή.

Η φονική επίθεση με μαχαίρι καταγράφηκε, μάλιστα, από άλλους μαθητές που τράβηξαν βίντεο από όσα συνέβησαν στο κλειστό γυμναστήριο του σχολείου.

Two stabbed, one KILLED inside Southeast Raleigh Magnet High School in Raleigh, NC.

The fatality has been identified by his parents as Delvin Ferrell, 15.

A 14 year-old suspect is in custody. pic.twitter.com/rw5e0YZuYw

— National Conservative (@NatCon2022) November 28, 2023