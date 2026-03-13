Ένας 19χρονος διαδηλωτής στο Ιράν, ο Μοχάμαντ Αμίν Μπεϊγκλαρί, καταδικάστηκε σε θάνατο μετά τη σύλληψή του στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν στην Τεχεράνη στα τέλη Δεκεμβρίου 2025. Η υπόθεσή του εξετάζεται τώρα από το Ανώτατο Δικαστήριο, καθώς έχει κατατεθεί έφεση.

Η απόφαση εκδόθηκε από Επαναστατικό Δικαστήριο της Τεχεράνης και πιθανότατα βασίζεται στην κατηγορία της «εχθρότητας προς τον Θεό» (moharebeh), μία από τις πιο βαριές κατηγορίες στο ιρανικό δίκαιο. Ωστόσο, οι δικηγόροι του αναφέρουν ότι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στη δικογραφία ούτε στα αποδεικτικά στοιχεία, γεγονός που δυσκολεύει την προετοιμασία της υπεράσπισής του.

The first execution sentence in Iran’s national uprising:

A member of the family of Amir Ghaderzadeh, a 19-year-old footballer and a member of Sepahan Isfahan club in Iran, told me today that the Islamic Republic has sentenced him to death for participating in the national… — Amirhossein Miresmaeili (@AmirMiresmaeili) January 16, 2026



Παράλληλα, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με μια φερόμενη ομολογία του νεαρού, καθώς δεν είναι γνωστό πώς και υπό ποιες συνθήκες δόθηκε. Η οικογένειά του μάλιστα για εβδομάδες δεν γνώριζε πού κρατείται.

Οι διαδηλώσεις στις οποίες συνελήφθη ήταν μέρος ενός μεγάλου κύματος κινητοποιήσεων στο Ιράν, το οποίο αντιμετωπίστηκε με έντονη καταστολή και μαζικές συλλήψεις από τις αστυνομικές Αρχές.