Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, ημερομηνία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, το αποβατικό USS New Orleans, καθώς και περίπου 2.200 πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας, θα τεθούν υπό τη διοίκηση της CENTCOM, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Η μετάβαση της μονάδας στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ολοκληρωθεί έπειτα από μερικές ημέρες.

Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή για την αποστολή και δεύτερης μονάδας, της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί μέσω της αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας USS Boxer.

Η συγκεκριμένη δύναμη αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM λίγο αργότερα.

Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει «μια ευκαιρία για συμφωνία με το Ιράν»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει μια ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει μια δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα επιτεύγματα του ισραηλινού και του αμερικανικού στρατού «ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας», είπε ο Νετανιάχου στη βιντεοσκοπημένη δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο. «Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε νέα προθεσμία πέντε ημερών στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας.

