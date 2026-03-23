Χιλιάδες Αμερικανοί πεζοναύτες αναμένεται να αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή την Παρασκευή, ημερομηνία που έχει θέσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ως προθεσμία προς το Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το αμφίβιο πλοίο USS Tripoli, που εδρεύει στην Ιαπωνία, το αποβατικό USS New Orleans, καθώς και περίπου 2.200 πεζοναύτες της 31ης Εκστρατευτικής Μονάδας, θα τεθούν υπό τη διοίκηση της CENTCOM, η οποία είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
Η μετάβαση της μονάδας στα Στενά του Ορμούζ αναμένεται να ολοκληρωθεί έπειτα από μερικές ημέρες.
Παράλληλα, το Πεντάγωνο έχει δώσει εντολή για την αποστολή και δεύτερης μονάδας, της 11ης Εκστρατευτικής Μονάδας Πεζοναυτών με έδρα την Καλιφόρνια, η οποία θα αναπτυχθεί μέσω της αμφίβιας ομάδας ετοιμότητας USS Boxer.
Η συγκεκριμένη δύναμη αναμένεται να αναχωρήσει τις επόμενες εβδομάδες και να φτάσει στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM λίγο αργότερα.
Νετανιάχου: Ο Τραμπ βλέπει «μια ευκαιρία για συμφωνία με το Ιράν»
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει μια ευκαιρία για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν.
Ο Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει μια δυνατότητα να αξιοποιηθούν τα επιτεύγματα του ισραηλινού και του αμερικανικού στρατού «ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του πολέμου μέσω μιας συμφωνίας που θα διασφαλίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας», είπε ο Νετανιάχου στη βιντεοσκοπημένη δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ είναι αποφασισμένο να προστατεύσει «τα ζωτικά συμφέροντά του σε κάθε περίπτωση» και ότι συνεχίζει τα πλήγματα στο Ιράν και τον Λίβανο. «Συντρίβουμε το πυραυλικό και πυρηνικό πρόγραμμα (σ.σ. του Ιράν) και συνεχίζουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεζμπολάχ», είπε. «Πριν από λίγες μόλις ημέρες εξοντώσαμε άλλους δύο πυρηνικούς επιστήμονες και παραμένουμε ετοιμοπόλεμοι», πρόσθεσε.
Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε νέα προθεσμία πέντε ημερών στην Τεχεράνη για την επίτευξη συμφωνίας.
Κουβέιτ: Εκτός λειτουργίας τέθηκαν επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Κουβέιτ αναφέρει ότι επτά γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από πτώση συντριμμιών από αναχαιτίσεις.
Ιρανική πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ
Συναγερμός στο Ισραήλ
Βάση του στρατού της Συρίας έγινε στόχος στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ
Ο στρατός των συριακών de facto αρχών επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι βάση του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας έγινε στόχος ρουκετών που εκτοξεύτηκαν από το Ιράκ· αξιωματικός των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας πρόσαψε την ευθύνη για την ενέργεια σε ένοπλη οργάνωση προσκείμενη στο Ιράν.
«Μια από τις στρατιωτικές βάσεις μας (…) στην επαρχία Χασάκα έγινε στόχος επίθεσης με πυραύλους», ανέφερε ανακοινωθέν του στρατού.
Στην παραμεθόρια περιοχή Ράμπια, στο βόρειο Ιράκ, «ιρακινή οργάνωση εκτόξευσε επτά ρουκέτες (…) προς την κατεύθυνση βάσης στην περιοχή Χασάκα», δήλωσε νωρίτερα ιρακινός αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Εξέδρα εκτόξευσης ρουκετών βρέθηκε εγκαταλελειμμένη στον τομέα όπου βρίσκεται η Ράμπια, διευκρίνισε.
Η βάση που μπήκε στο στόχαστρο εγκαταλείφθηκε πρόσφατα από αμερικανικές δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού.
«Βρισκόμαστε σε επαφή και συντονιζόμαστε με την ιρακινή πλευρά όσον αφορά το συμβάν αυτό», και «επιβεβαιώθηκε ότι ο ιρακινός στρατός διεξάγει επιχείρηση για να βρεθούν οι δράστες», σύμφωνα με τον συριακό στρατό.
Ο Σιπάν Χάμο -αξιωματικός των κουρδικών δυνάμεων, που πρόσφατα ονομάστηκε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας αρμόδιος για την ανατολική Συρία- καταδίκασε την επίθεση εναντίον της βάσης, στην περιοχή Ρουμάιλαν.
«Επιρρίπτουμε στις ιρακινές την πλήρη και άμεση ευθύνη για την ενέργεια αυτή, διότι δεν έλεγξαν το έδαφός τους και δεν απέτρεψαν τη χρήση του για να διαπραχθούν επιθέσεις που απειλούν την ασφάλειά μας και την εδαφική ακεραιότητά μας», υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός, διευκρινίζοντας πως η επίθεση προκάλεσε «υλικές ζημιές», αλλά όχι «θύματα» στις τάξεις του προσωπικού.
Αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, το Ιράκ σύρεται στην ένοπλη σύρραξη, κάτι που η Βαγδάτη επιδίωκε να αποφύγει με κάθε τίμημα.
Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν διεκδικούν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον αμερικανών στρατιωτικών ή πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, ενώ μπαίνουν με τη σειρά τους στο στόχαστρο αεροπορικών πληγμάτων αποδιδόμενων στις ΗΠΑ ή στο Ισραήλ.
Το Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε δύο μέλη της Χαζμπολάχ στο νότιο Λίβανο
Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι συνέλαβε δύο μέλη της ομάδας που υποστηρίζεται από το Ιράν στο νότιο Λίβανο, κατά τις ισραηλινές επιδρομές που πλήττουν απόψε τα νότια προάστια της Βηρυτού, στην πρώτη επίθεση στο προπύργιο της Χεζμπολάχ εδώ και μέρες.
Νωρίτερα είχε χτυπήσει την πολυτελή, κυρίως χριστιανική περιοχή Χαζμίε κοντά στη Βηρυτό, με το Ισραήλ να λέει ότι στόχευε ένα μέλος του βραχίονα εξωτερικών επιχειρήσεων των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι «χτύπησε υποδομές της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό» αφού είχε καλέσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα νότια προάστια εκ των προτέρων.
Το Κουβέιτ αναφέρει ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και drone
Ο στρατός του Κουβέιτ αναφέρει ότι αμύνεται σε επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προτρέποντας τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας των αρχών.
Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός αναφέρει επίσης ότι ο ήχος τυχόν εκρήξεων που ακούγονται είναι αποτέλεσμα αναχαιτίσεων.
Η Χεζμπολάχ επιχειρεί με ρουκέτες εναντίον θέσεων του ισραηλινού στρατού
Η Χεζμπολάχ ενημέρωσε πριν από λίγο ότι έχει εκτοξεύσει ρουκέτες σε θέσεις του ισραηλινού στρατού στο βόρειο Ισραήλ αλλά και στο νότιο Λίβανο. Έχει δώσει μάλιστα στη δημοσιότητα και σχετικό βίντεο από τις επιχειρήσεις.
Κύμα επιθέσεων στην Ντάχια της Βηρυτού
Σε εξέλιξη είναι από τις εννέα το βράδυ το κύμα αεροπορικών βομαβδισμών στην Βηρυτό από τον ισραηλινό στρατό. Στόχος των επιθέσεων η Ντάχια που θεωρείται το προπύργιο της Χεζμπολάχ.