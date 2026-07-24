Μια σκηνή που μοιάζει να βγήκε κατευθείαν από ταινία της Marvel -αλλά συνέβη στην πραγματικότητα- καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας στο Τζόουνσμπορο του Άρκανσας στις ΗΠΑ, κάνοντας γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Πρωταγωνιστής είναι ο 20χρονος Κρίστοφερ Χέλενταλ, ο οποίος επέστρεφε από εργασία σε πάρκο ψυχαγωγίας φορώντας ακόμη τη στολή του Spider-Man. Ενώ περίμενε στο φανάρι, αντιλήφθηκε έναν άνδρα σε αναπηρικό αμαξίδιο να έχει ακινητοποιηθεί στη μέση μιας πολυσύχναστης λεωφόρου έξι λωρίδων, αδυνατώντας να ολοκληρώσει τη διασταύρωση πριν αλλάξει ο φωτεινός σηματοδότης.

«Σε έχω» – Η αστραπιαία επέμβαση

Χωρίς να το σκεφτεί δεύτερη φορά, ο νεαρός ακινητοποίησε το κόκκινο τζιπ του στη μέση του δρόμου, βγήκε έξω και έτρεξε προς το μέρος του. Φωνάζοντάς του «Σε έχω!», έσπρωξε γρήγορα το αναπηρικό αμαξίδιο προς την απέναντι πλευρά, προλαβαίνοντας την κυκλοφορία μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν τα οχήματα ξεκινήσουν.

Αμέσως μετά την πράξη του, ο 20χρονος έτρεξε πίσω στο αυτοκίνητό του για να μην κλείσει τον δρόμο, αφήνοντας τους αυτόπτες μάρτυρες και τους οδηγούς αποσβολωμένους.

Spiderman to the rescue! A public camera captured an act of heroism in Jonesboro, Arkansas on Tuesday and it was shared by the Jonesboro Police Department. A person in a wheelchair was struggling to cross the street. That’s when a man donning a Spiderman suit hopped out of a… pic.twitter.com/hqBQ3kOscE — Nate Eaton (@NateNewsNow) July 23, 2026

Αποθέωση από την Αστυνομία και viral στα social media

Το σχετικό βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, συγκεντρώνοντας δεκάδες χιλιάδες προβολές και θετικά σχόλια. Εκπρόσωπος της αστυνομίας, σχολιάζοντας το περιστατικό, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στα 7 χρόνια μου στο τμήμα δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Μιλώντας στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο 20χρονος δήλωσε πως εκείνη τη στιγμή η αδρεναλίνη του χτύπησε κόκκινο, προσθέτοντας με χιούμορ: «Σκέφτηκα ότι έπρεπε να δράσω αμέσως. Παράλληλα, μιας και φορούσα ήδη τη στολή, σκέφτηκα ότι θα ήταν και αρκετά αστείο».