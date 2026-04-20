Μια γυναίκα οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό της πάνω σε πεζούς στο κέντρο του Λονδίνου τα ξημερώματα της Κυριακής (19/4), τραυματίζοντας πολλούς ανθρώπους, με κύρια θύματα έναν άνδρα και μία γυναίκα, που χτυπήθηκαν με σφοδρότητα από το όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4:30 π.μ. στην οδό Argyll, στο Σόχο, έναν πολυσύχναστο δρόμο, που συνδέει την Oxford Street με την Great Marlborough Street και βρίσκεται κοντά σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά και το London Palladium. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, έπειτα από αναφορές για όχημα, που παρέσυρε πεζούς.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης, δείχνοντας το αυτοκίνητο να κατευθύνεται προς μία ομάδα ανθρώπων. Μία γυναίκα φαίνεται να πέφτει στο οδόστρωμα και να παγιδεύεται κάτω από το όχημα, ενώ περαστικοί προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Λίγο πριν από τη σύγκρουση, ακούγεται μάρτυρας να φωνάζει πανικόβλητος προειδοποιώντας ότι το αυτοκίνητο θα χτυπήσει τους πεζούς.

Παρακολουθήστε το βίντεο από τη στιγμή της πρόσκρουσης:

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τουλάχιστον τρία άτομα. Μία γυναίκα περίπου 30 ετών νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας άνδρας περίπου 50 ετών υπέστη σοβαρά τραύματα που αναμένεται να επηρεάσουν μόνιμα τη ζωή του. Μια δεύτερη γυναίκα περίπου 30 ετών τραυματίστηκε ελαφρύτερα και έλαβε τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ένας ακόμη άνδρας φέρεται να εκτινάχθηκε στο πλάι, καθώς βρέθηκε στο σημείο την ώρα του περιστατικού.

Η Metropolitan Police προχώρησε στη σύλληψη της 29χρονης οδηγού, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης, επικίνδυνης οδήγησης και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ίδια παραμένει υπό κράτηση.

Οι αστυνομικές Αρχές διευκρίνισαν ότι το περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό, είναι σε εξέλιξη. Η επικεφαλής της έρευνας, κάλεσε μάρτυρες να προσέλθουν, επισημαίνοντας ότι κάθε πληροφορία μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη.

Πηγή: Daily Mail