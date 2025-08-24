Η επιτροπή άμυνας του Κογκρέσου την περασμένη εβδομάδα ενέκρινε μυστικά την πώληση 3.350 πυρομαχικών επίθεσης εκτεταμένης εμβέλειας (Extended Range Attack Munition – ERAM) στην Ουκρανία, με τις αρχικές παραδόσεις να αναμένονται να ξεκινήσουν μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου αλλά και πάλι βρίσκεται η απόφαση στα χέρια του Ν.Τραμπ.

Μια κίνηση τέτοιου μεγέθους ήδη έχει προκαλέσει τις πρώτες αντιδράσεις από ρωσικής πλευράς και προειδοποιούν ότι τα πλήγματα με όπλα ακριβείας νέας γενιάς θα είναι συνεχή γι αυτό και οι ΗΠΑ ανακοινώνουν ότι αυτοί θα ελέγχουν που θα χρησιμοποιούνται.

Το ERAM είναι ένα σύστημα χαμηλού κόστους πυραύλου που εκτοξεύεται από αέρος και είναι καθοδηγούμενος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο ERAM αναπτύχθηκε από την αμερικανική αεροπορία για την Ουκρανία και έχει εμβέλεια έως και 250 μίλια (περίπου 450 χιλιόμετρα) και κεφαλή πολεμικού βάρους περίπου 250 λιβρών.

Πάντα κατά το ίδιο δημοσίευμα, οι ERAM θα επιτρέψουν στην ουκρανική αεροπορία να πραγματοποιεί επιθέσεις σε σημαντικούς στρατιωτικούς στόχους στη Δυτική Ρωσία, αλλά μόνο με την έγκριση του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ.

The US is sending Ukraine 3,350 Extended Range Attack Munition (ERAM) air-launched missiles, with deliveries starting in weeks, per the WSJ. The low-cost cruise missiles reportedly have a range of up to 250 miles, a CEP of less than 10 m, and a warhead of 500 pounds. pic.twitter.com/csMjVDFqV7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2025

Υπενθυμίζεται πως χθες η WSJ ανέφερε πως το Πεντάγωνο περιορίζει διακριτικά τους τελευταίους μήνες τη χρήση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις πυραύλων μέσου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από το αμερικανικής κατασκευής σύστημα ATACMS για να πλήττονται στόχοι στο έδαφος της Ρωσίας.

US approves sale of 3,350 ERAM missiles with a range of up to 450 km to Ukraine – WSJ Delivery expected in six weeks.

Targets must be coordinated with the Pentagon. The package costs $850 million, largely financed by European allies. pic.twitter.com/Cv8cMCq92L — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 24, 2025

Με αυτό κατά νου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι θα δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν «δύο εβδομάδες» διορία, παρατείνοντας περαιτέρω την προθεσμία του για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN σχετικά με το ενδεχόμενο να μην πράξει τίποτα αν ο Πούτιν δεν προσέλθει σε διάλογο, δήλωσε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει».