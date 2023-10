Λίστα με τα στοιχεία ταυτότητας των 7.028 ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη των ισραηλινών βομβαρδισμών στις 7 Οκτωβρίου, έδωσε σήμερα (26/10) στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχαν αμφισβητήσει δημοσίως τους απολογισμούς που δίνουν στη δημοσιότητα οι ελεγχόμενες από τη Χαμάς αρχές στη Λωρίδα της Γάζας.

The Ministry of Health has published the names of 7,028 Palestinians, including 2913 children murdered in Israeli airstrikes in #Gaza. pic.twitter.com/0iMZJPcciv

— PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) October 26, 2023

