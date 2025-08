Πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Τρίτη σε δασική έκταση σε μικρή απόσταση από τη λουτρόπολη Ταρίφα, στον απώτερο νότο της Ισπανίας, υποχρέωσε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις, καθώς και 5.000 και πλέον οχημάτων, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

«Ήταν επιβεβλημένη η εσπευσμένη απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ανθρώπων και, σε χρόνο ρεκόρ, 5.000 και πλέον οχημάτων», εξήγησε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Αντόνιο Σανθ.

Ο κ. Σανθ κατονόμασε τουλάχιστον επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις όπου έγινε εσπευσμένη απομάκρυνση ανθρώπων, προσθέτοντας ότι 17 εναέρια μέσα, ιδίως αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

«Η κατάσταση παραμένει περίπλοκη» έπειτα από ώρες μάχης με τις φλόγες, αναγνώρισε.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο κατασκήνωσης-τροχόσπιτων στο όρος Λα Πένια, μερικά χιλιόμετρα από την Ταρίφα, μετέδωσε η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE. Εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας του σφοδρού ανέμου, συχνού σε αυτή την περιοχή της Ανδαλουσίας και του στενού του Γιβραλτάρ.

Μεγάλη παραλιακή οδός είναι αδιάβατη για 9 χιλιόμετρα, προειδοποίησαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της επαρχίας.

Η φωτιά δεν απειλεί, ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον, το κέντρο της πόλης, καθώς ο άνεμος πνέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η Ταρίφα, πόλη με περίπου 19.000 κατοίκους, απέναντι από το Μαρόκο, βλέπει γενικά τον πληθυσμό της να διπλασιάζεται τα καλοκαίρια.

Η Ισπανία δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα από κύμα ζέστης και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών «παραμένει πολύ υψηλός και ακραίος σε μεγάλο μέρος της επικράτειας», τόνισε χθες η ισπανική πολιτική προστασία.

