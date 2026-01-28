Θρήνος για 13χρονο κοριτσάκι που πνίγηκε από θηριώδη κύματα στη Μάλτα.

Η ανήλικη με καταγωγή από την Πολωνία είχε επισκεφτεί τη χώρα με την οικογένειά της για διακοπές. Κανείς δεν περίμενε να χάσει τη ζωή της τόσο μοιραία.

Η σορός της ανασύρθηκε από ομάδα δυτών το πρωί της Τετάρτης. Ειδικότερα, η 13χρονη Oliwia Wojnowska παρασύρθηκε από μεγάλα κύματα στη θάλασσα το απόγευμα της Δευτέρας στον κόλπο Paradise.

Το κορίτσι αγνάντευε τη θάλασσα μαζί με την οικογενειά της, όταν αυτή, ο 49χρονος πατέρας και ο 17χρονος αδελφός παρασύρθηκαν επίσης από την φουρτούνα.

Πατέρας και γιός κατάφεραν να κολυμπήσουν προς τα έξω, φτάνοντας σε ασφαλές μέρος.

Σύμφωνα με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μάλτας στις 10:28 π.μ., δύο δύτες εντόπισαν ένα πτώμα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων έρευνας. Σημειώνεται πως στην επιχείρηση ανεύρεσης της μικρής, συμμετείχαν 25 διασώστες με την υποστήριξη ενός θαλάσσιου μέσου, πέντε οχήματα διάσωσης και πέντε ανώτεροι αξιωματικοί.

Η σορός της 13χρονης βρέθηκε 41 ώρες αφού εθεάθη τελευταία φορά.