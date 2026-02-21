Οι βρετανικές Αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα προβεί σε επικοινωνία με πρώην αξιωματικούς ασφαλείας που εργάζονταν για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, καλώντας όσους έχουν την οποιαδήποτε πληροφορία που να συνδέει τον αγαπημένο γιο της Βασίλισσας Ελισάβετ με τον Τζέφρι Έπστιν να τις υποβάλουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση της Μεγάλης Βρετανίας θα εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης νέας νομοθεσίας για την απομάκρυνση του πρώην πρίγκιπα από τη σειρά διαδοχής του θρόνου, μετά τη σύλληψή του την Πέμπτη, αλλά και με την ολοκλήρωση της έρευνας για τη σχέση του με τον Έπστιν.

Η σύλληψη της Πέμπτης σχετίζεται με τις κατηγορίες ότι ο Άντριου μετέφερε εμπιστευτικά κυβερνητικά έγγραφα στον καταδικασμένο εγκληματία για σεξουαλικά εγκλήματα.

Στο πλαίσιο μιας εντελώς ξεχωριστής έρευνας, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προχωρά σε επικοινωνία με πρώην και εν ενεργεία αξιωματικούς που ενδέχεται να έχουν συνεργαστεί στενά με τον έκπτωτο πρίγκιπα.

«Τους ζητήθηκε να εξετάσουν προσεκτικά εάν είδαν ή άκουσαν το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας τους που μπορεί να είναι σχετικό με τις τρέχουσες έρευνές μας και να μοιραστούν οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να μας βοηθήσει», ανέφερε η αστυνομία στην ανακοίνωσή της.

«Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε όποιον έχει νέες ή σχετικές πληροφορίες να τις κοινοποιήσει. Όλες οι καταγγελίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν και, όπως σε κάθε περίπτωση, θα αξιολογηθούν και θα διερευνηθούν, όπου αυτό είναι σκόπιμο».

Ο Άντριου έχει αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση του καταλογίζουν με τον Έπστιν, αλλά δεν πείθει…

Το χρονικό της σύλληψης

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail, η Αστυνομία εθεάθη νωρίς το πρωί στο Σάντρινγχαμ, όπου διαμένει ο νεότερος αδελφός του βασιλιά. Έξι αμάξια, χωρίς διακριτικά, έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ λίγο μετά τις 8 π.μ. Μάρτυρες ανέφεραν ότι οκτώ άτομα με πολιτικά ρούχα, φαίνονταν να είναι αστυνομικοί, ενώ ένας από αυτούς κρατούσε φορητό υπολογιστή που φέρει η Αστυνομία.

Τα οχήματα στάθμευσαν κοντά στο Wood Farm, την πρώην κατοικία του Πρίγκιπα Φιλίππου. Αργότερα, ένα κομβόι οχημάτων φωτογραφήθηκε να απομακρύνεται από το σημείο.

Εικόνα από τη στιγμή της σύλληψης

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές αστυνομικές υπηρεσίες ερευνούν καταγγελίες σχετικά με εμπόριο ανθρώπων που προέκυψαν μέσα από τον τεράστιο όγκο εγγράφων για τον Έπστιν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι διεξάγει «προκαταρκτικές έρευνες» για ισχυρισμούς που αφορούν προσωπικούς φρουρούς του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ. Σε δήλωσή της, υπογράμμισε ότι «δεν έχει εντοπιστεί παρανομία», αλλά οι αρχικές έρευνες έχουν ξεκινήσει για να εξακριβωθούν οι καταγγελίες.