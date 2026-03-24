Το Ιράν έχει αρχίσει να επιβάλλει τέλη διέλευσης σε ορισμένα εμπορικά πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Bloomberg.

Όπως προσθέτει το Πρακτορείο, πρόκειται για ένα ακόμα σημάδι του ελέγχου της Τεχεράνης, πάνω στο σημαντικότερο ενεργειακό θαλάσσιο πέρασμα του κόσμου.

Πληρωμές έως και δύο εκατομμυρίων δολαρίων ανά ταξίδι, ζητούνται κατά περίπτωση, δημιουργώντας ουσιαστικά έναν ανεπίσημο δασμό για τη διώρυγα, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμες λόγω της ευαισθησίας των συναλλαγών.

Ορισμένα πλοία έχουν καταβάλει το ποσό, αν και ο μηχανισμός – συμπεριλαμβανομένου του νομίσματος που χρησιμοποιείται- δεν ήταν άμεσα σαφής, και δεν φαίνεται να εφαρμόζεται συστηματικά, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Οι πληρωμές αυτές δείχνουν την επιρροή του Ιράν πάνω στα Στενά του Ορμούζ μέσω των οποίων συνήθως μεταφέρεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τεράστιες ποσότητες τροφίμων, μετάλλων και άλλων υλικών, καθημερινά.