Δεκαέξι πολίτες σκοτώθηκαν την Παρασκευή στον δυτικό Νίγηρα, κατά τη διάρκεια επίθεσης «ενόπλων» στην Μπανιμπανγκού, έπειτα από μερικούς μήνες ηρεμίας στην περιοχή, στα σύνορα με το Μαλί, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του εκεί.

Η Μπανιμπανγκού βρίσκεται στον νομό Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στα σύνορα με το Μαλί, όπου δρουν τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ (ΙΚΣ) και της Οργάνωσης Υποστήριξης στο Ισλάμ και τους Μουσουλμάνους (ΟΥΙΜ), του βραχίονα της Αλ Κάιντα στο Σαχέλ.

Πέντε φορτηγά που «μετέφεραν επιβάτες και εμπορεύματα» έπεσαν σε ενέδρα «το απόγευμα της Παρασκευής» και οι ένοπλοι «εκτέλεσαν 16 άνδρες», εξήγησε κάτοικος της Μπανιμπανγκού στο AFP.

Τα φορτηγά αυτά είχαν αναχωρήσει από τη Νιαμέ, την πρωτεύουσα του Νίγηρα, και κατευθύνονταν στην Τιζιγκορού, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως η ενέδρα είχε στηθεί σε τομέα που καλύπτεται από «την έρημο», όχι μακριά από τον προορισμό.

Φορτηγά πάνε εκεί μια φορά την εβδομάδα. Αλλά αυτή τη φορά «άφησαν μόνο τις γυναίκες ζωντανές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της Τοντικιουιντί, κοινότητας που γειτονεύει με την Μπανιμπανγκού.

Μεταξύ των 16 θυμάτων ήταν «πλούσιοι έμποροι» της περιοχής, υπογράμμισε ο κάτοικος της Μπανιμπανγκού.

Οι δράστες άρπαξαν τρία φορτηγά μαζί με τα φορτία τους και πυρπόλησαν τέταρτο, πρόσθεσε.

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στη ζώνη της Μπανιμπανγκού, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές πολλαπλασίασαν τις αιματηρές επιθέσεις εναντίον κατοίκων στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη μεταξύ του 2021 και του 2023.

Ομάδες παραστρατιωτικών, με ελλιπή εξοπλισμό και εκπαίδευση, έχουν σχηματιστεί σε κάποια χωριά για την αντιμετώπιση των ενόπλων.

Την Παρασκευή το στρατιωτικό καθεστώς στην εξουσία στον Νίγηρα ανακοίνωσε την προσεχή δημιουργία σώματος πολιτών, βοηθητικού των ενόπλων δυνάμεων, για να καταπολεμηθούν οι τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Παρά τη μαζική ανάπτυξη μονάδων του στρατού, η χούντα στην εξουσία μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2023 δυσκολεύεται να ελέγξει την κατάσταση. Η βία οργανώσεων τζιχαντιστών συνταράσσει συχνά τον νομό Τιλαμπερί από το 2017.

«Καταφέραμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση ασφαλείας, οι γενναίες δυνάμεις μας ανέκτησαν πράγματι τον έλεγχο της κατάστασης επί του πεδίου, παρά τις επιθέσεις που υφιστάμεθα», δήλωνε την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής της χούντας του Νίγηρα, ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί, σε ομιλία του που μεταδόθηκε απευθείας από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του ο Νίγηρας υφίσταται παράλληλα επιθέσεις τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ και του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ).