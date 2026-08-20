Με πλήρη αδιαφορία και επιθετική ρητορική αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα της Πιονγκγιάνγκ την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ – Νότιας Κορέας.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, ισχυρή σύμβουλος και αδελφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, ξεκαθάρισε ότι η κίνηση αυτή δε συνιστά δείγμα καλής θέλησης, αλλά παραμένει μια «προκλητική και επιθετική» ενέργεια.

Παράλληλα, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Αμερικανού Προέδρου περί υφιστάμενης επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, την ώρα που το Πεντάγωνο επισπεύδει την ολοκλήρωση της άσκησης Ulchi Freedom Shield.

Η προσπάθεια επαναπροσέγγισης από πλευράς Ουάσινγκτον, προσκρούει στη σκληρή πραγματικότητα μιας de facto πυρηνικής δύναμης, η οποία απαιτεί ουσιαστικές παραχωρήσεις και όχι συμβολικές κινήσεις.

Ενώ ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος Λι Τζάε Μιουνγκ ενθαρρύνει τον απευθείας διάλογο για τη διακορεατική συμφιλίωση, η στρατιωτική ηγεσία στην περιοχή, εκφράζει ανησυχίες για τη διάβρωση της αμυντικής ετοιμότητας και της αποτροπής απέναντι στις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες και τις πυραυλικές δοκιμές της Βόρειας Κορέας.