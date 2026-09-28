Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ (φωτό) ζήτησε σήμερα (28/9) τη συνέχιση της εφαρμογής της συμφωνίας-πλαίσιο που σύναψε με το Ισραήλ, κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο τον περασμένο Μάρτιο πραγματοποιώντας επίθεση στο Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου, για να υποστηρίξει το Ιράν στη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Το Ισραήλ απάντησε με μαζικά αεροπορικά πλήγματα και μια χερσαία εισβολή στον νότο της χώρας που, σύμφωνα με τη Βηρυτό, έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.300 και πλέον ανθρώπων, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι.

Βηρυτός και Τελ Αβίβ σύναψαν τον Ιούνιο, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, μια συμφωνία πλαίσιο που προβλέπει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, αλλά η εφαρμογή της έχει βαλτώσει.

Κατά τη συνάντησή του με τον Ρούμπιο σήμερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου “υπογράμμισε την ανάγκη να περάσουμε στη φάση της εφαρμογής της τριμερούς συμφωνίας-πλαίσιο” με “συγκεκριμένα μέτρα” και “απτά αποτελέσματα” επί του πεδίου, αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Αυτό “για να επιτευχθεί η αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου, η υλοποίηση της πλήρους ισραηλινής αποχώρησης από το έδαφος του Λιβάνου και ο αποκλειστικός έλεγχος των όπλων από το κράτος (του Λιβάνου) στο σύνολο του εδάφους του”, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η συμφωνία προβλέπει επίσης την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότο της χώρας, αρχίζοντας από δοκιμαστικές ζώνες, τις λεγόμενες “πιλοτικές ζώνες”.

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρέσβης στον Λίβανο Μάικλ Άισα μετέβη σε μία από αυτές τις “πιλοτικές ζώνες” που είχαν τεθεί πρόσφατα υπό τον έλεγχο του λιβανικού στρατού, “για να εκτιμήσει την κατάσταση επί του πεδίου”.

Σήμερα, ο Σαλάμ “ζήτησε επίσης τη δημιουργία ενός αξιόπιστου μηχανισμού επαλήθευσης για την παρακολούθηση της εφαρμογής και τη διασφάλιση της τήρησης των δεσμεύσεων” από όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχιζόμενης αμερικανικής υποστήριξης προς τον στρατό του Λιβάνου, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με τη δύσκολη αποστολή του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Ιούνιο, η φιλο-ιρανική σιιτική οργάνωση αρνείται να παραδώσει τα όπλα, και το Ισραήλ συνεχίζει να διεξάγει πλήγματα στον Λίβανο και να κατέχει ένα μέρος του εδάφους του.

Σήμερα επίσης, ο Λίβανος ανέφερε μια ισχυρή έκρηξη την οποία προκάλεσε ο ισραηλινός στρατός στην πόλη Μανσούρι, στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου το Ισραήλ δηλώνει ότι διεξήγαγε επιχείρηση για τη διάλυση “τρομοκρατικών υποδομών”.