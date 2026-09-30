Δυο φίλες κάθονται σε διπλανές θέσεις κατά τη διάρκεια πτήσης αεροπλάνου. Για την κοπέλα που κάθεται κοντά στο παράθυρο, όπως καταγράφει βίντεο στο Instagram, είναι η πρώτη της ταξιδιωτική εμπειρία με αεροπλάνο και είναι φανερά αγχωμένη.

Η φίλη της βρίσκει το σκηνικό τρομερά αστείο, ώστε να σηκώσει το κινητό τηλέφωνο και να το καταγράψει. Μαζί της ξεσπούν σε γέλια και όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, με μερικούς από αυτούς να απαθανατίζουν και εκείνοι τη στιγμή.

Η κοπέλα σε κάποια στιγμή βάζει μπροστά στο πρόσωπό της την μπλούζα της για να καλύψει έστω τη θέα της «τρομακτικής» απογείωσης από το έδαφος: