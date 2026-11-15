Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων του κυβερνώντος κόμματος Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του κόμματος Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ, με αντικείμενο τη διερεύνηση των προοπτικών σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Χθες, Σάββατο 14 Νοεμβρίου, αργά το βράδυ, μέσω νέου βιντεοσκοπημένου μηνύματος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα στον Άιζενκοτ να συναντηθούν κατ’ ιδίαν, «χωρίς όρους και προϋποθέσεις», προκειμένου να καταλήξουν σε κοινές αποφάσεις για μια σταθερή κυβέρνηση ευρείας συναίνεσης ικανή να διαχειριστεί έκτακτες καταστάσεις.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου υπογράμμισε εκ νέου ότι καμία ισραηλινή κυβέρνηση δεν πρέπει να στηρίζεται στα αραβικά κόμματα, τα οποία χαρακτήρισε προερχόμενα από τον ισλαμιστικό χώρο, κατηγορώντας τα ότι αποφεύγουν να αναγνωρίσουν τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.

Επιφυλάξεις και αντιπροτάσεις από την πλευρά Άιζενκοτ

Απαντώντας μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Γκάντι Άιζενκοτ χαρακτήρισε την παρέμβαση του πρωθυπουργού κίνηση τακτικισμού και δημιουργίας εντυπώσεων. Όπως ανέφερε, η σημερινή συνάντηση των δύο κομμάτων ήταν ήδη προγραμματισμένη, καθιστώντας τη δημόσια έκκληση του Νετανιάχου περιττή, ενώ επανέλαβε τις κατηγορίες του περί πολιτικής αναξιοπιστίας.

Ωστόσο, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 13, το οποίο πρόσκειται στις θέσεις του Άιζενκοτ και της αντιπολίτευσης, το επιτελείο του κόμματος Yashar αναμένεται να προσέλθει στις συνομιλίες καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τη δομή μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης εθνικής ενότητας.

Διχογνωμία στην Ουάσιγκτον για τη διαχείριση του ιρανικού μετώπου

Την ίδια στιγμή, έντονες ζυμώσεις καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου από την περασμένη Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πραγματοποιεί σειρά επαφών ο διοικητής της Μοσάντ, Ρομάν Γκόφμαν, με επίκεντρο το Ιράν. Αμερικανικές και ισραηλινές δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι η ηγεσία στην Ουάσιγκτον εμφανίζεται διχασμένη ως προς την ακολουθητέα στρατηγική.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο τάσσονται υπέρ της συνέχισης των έμμεσων διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Αντιθέτως, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζει την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, υιοθετώντας μια γραμμή που ταυτίζεται με τις ισραηλινές επιδιώξεις.

Τα στοιχεία της Μοσάντ για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Κατά την παραμονή του στις ΗΠΑ, ο Ρομάν Γκόφμαν έχει ήδη συναντηθεί με τον διοικητή της CIA και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ενώ έχει προγραμματιστεί και σύσκεψη με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, πιθανότατα στο Μαϊάμι της Φλόριδας.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο επικεφαλής της Μοσάντ παρουσίασε πληροφορίες που δείχνουν ότι το Ιράν έχει ανακτήσει σε μεγάλο βαθμό τις βαλλιστικές του δυνατότητες.

Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ο εμπλουτισμός ουρανίου σε διάφορες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, καθώς και ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε επαφές με τη Μόσχα για την προμήθεια ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ και η στρατιωτική ετοιμότητα

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο πηγές από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να προκρίνει τη συνέχιση των έμμεσων συνομιλιών με το Ιράν, οι οποίες διεξάγονται με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ.

Παρ’ όλα αυτά, θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση τη διατήρηση των οικονομικών κυρώσεων και του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά παράλια καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι η στάση αυτή ενδέχεται να μεταβληθεί άμεσα σε περίπτωση που το Ιράν ή οι αντάρτες Χούθι προχωρήσουν σε «προκλητικές ενέργειες».

Παράλληλα, η διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή (CENTCOM), στις επαφές της με την ηγεσία του ισραηλινού στρατού (IDF) και τις ένοπλες δυνάμεις των αραβικών κρατών, επιμένει στην ανάγκη διατήρησης υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας για κάθε ενδεχόμενο.

Πηγή: dw.com