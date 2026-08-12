Απολογισμός από την ανατροπή χθες Τρίτη πλοίου στη λίμνη Καρίμπα στη Ζιμπάμπουε ανέρχεται πλέον σε 44 νεκρούς, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία αυτής της χώρας της νότιας Αφρικής, ενώ 77 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν το πορθμείο, που μετέφερε τουλάχιστον 119 ενήλικες και απροσδιόριστο αριθμό παιδιών, ανατράπηκε στη υδάτινη αυτή έκταση που χωρίζει τη Ζιμπάμπουε από τη Ζάμπια, αναγκάζοντας τους επιζώντες να καταφύγουν στο κύτος του σκάφους σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο πρόεδρος της χώρας Έμερσον Μνανγκάγκουα κήρυξε σήμερα κατάσταση καταστροφής μετά το ναυάγιο, που προκλήθηκε λόγω κακοκαιρίας και τρικυμίας, καθώς το πλοίο ανήκε σε κυβερνητική υπηρεσία ανάπτυξης της υπαίθρου (Rida).

Το πλοίο συνέδεε την πόλη Καρίμπα με την πόλη Χαλάλα, εξυπηρετώντας πολλά νησιά και χωριά αλιέων.

Εικόνες που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση ZBC έδειχναν το μεσημέρι δύτες να επιχειρούν για τον εντοπισμό θυμάτων.

«Η κυβέρνηση απευθύνει τα πιο ειλικρινή συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό συμβάν», ανέφεραν οι αρχές.

Νωρίτερα η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει προσωρινό απολογισμό 15 νεκρών διευκρινίζοντας πως ένας «μη επαληθευμένος αριθμός παιδιών βρίσκονταν πάνω στο πλοίο».

Το πλοίο είχε δυνατότητα μεταφοράς 90 επιβατών σύμφωνα με ανακοίνωση της Μονάδας Πολιτικής Προστασίας (CPU) της χώρας, η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση διασώσεων.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο AFP ότι το πλοίο αναχώρησε όπως συνήθως, παρά την κακοκαιρία. «Ένα κύμα χτύπησε το πλοίο πλήττοντας τη μηχανή και το ακινητοποίησε», σημείωσε ο Μάξτον Κανχέμα, ο οποίος κινηματογράφησε τα γεγονότα από ένα άλλο πλοίο.

«Όταν ήμασταν στο νερό, είδαμε ένα σήμα κινδύνου και τα πλοία που ήταν κοντά ανταποκρίθηκαν», πρόσθεσε.

Ο Κανχέμα διευκρίνισε επίσης ότι το εθνικό πάρκο της γειτονικής Ματουσαντόνα έστειλε αμέσως ένα ελικόπτερο. Στο σημείο έσπευσαν επίσης σκάφη και δύτες, αλλά οι επιχειρήσεις διάσωσης περιπλέκονταν λόγω της κακοκαιρίας, η οποία εμπόδιζε επίσης πολλά μικρά πλεούμενα να φτάσουν εκεί.

Οι διασωθέντες επιβαίνοντες, που είναι 77, βρίσκονται στο Λονγκ Άιλαντ, στη μέση της λίμνης, διευκρίνισε η CPU. «Μονάδα δυτών μεταφέρθηκε με ελικόπτερο για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στον τόπο του δυστυχήματος», πρόσθεσε.

Η λίμνη Καρίμπα, η οποία βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 300 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Χαράρε, αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη σε όγκο υδάτων στον κόσμο.