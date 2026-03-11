Σε απεργία την Πέμπτη (13/3) και την Παρασκευή (14/3 )καλεί το συνδικάτο Cockpit, περισσότερους από 5.000 πιλότους της Lufthansa. Αναμένονται εκατοντάδες ακυρώσεις, ωστόσο δεν θα επηρεαστούν οι πτήσεις προς και από την Μέση Ανατολή.

Η κινητοποίηση θα επηρεάσει τις πτήσεις που αναχωρούν από τη Γερμανία και εκτελούνται από την αεροπορική εταιρία Lufthansa, τη θυγατρική της Lufthansa Cargo και για πρώτη φορά τον περιφερειακό αερομεταφορέα Lufthansa CityLine.

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέα συλλογική σύμβαση, λόγω της τεταμένης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, το συνδικάτο απέφυγε την περασμένη εβδομάδα να κηρύξει απεργία. Τώρα, από την κινητοποίηση εξαιρούνται ρητά πτήσεις προς και από Αίγυπτο, Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Ιράκ, Ισραήλ, Υεμένη, Ιορδανία, Κατάρ, Κουβέιτ, Λίβανο, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.