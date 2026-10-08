Αποτροπιασμό προκαλούν τα νεότερα στοιχεία και το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 στη Βιρτζίνια.

Οι κάμερες πάνω στις στολές των αστυνομικών κατέγραψαν τα όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στην αίθουσα του Richneck Elementary School στο Νιούπορτ Νιουζ, αφότου ένας μαθητής της πρώτης δημοτικού, ηλικίας μόλις 6 ετών, πυροβόλησε και τραυμάτισε τη δασκάλα του. Ο ανήλικος, ο οποίος στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται μόνο με τα αρχικά J.T., καταγράφεται να συμπεριφέρεται με ακραία επιθετικότητα αμέσως μετά την επίθεση.

Ύβρεις και απειλές προς τους ένστολους

Στα πλάνα φαίνεται η ειδική παιδαγωγός Έιμι Κόβατς, η οποία είχε σπεύσει στο σημείο μετά τους πυροβολισμούς, να έχει ακινητοποιήσει το μικρό αγόρι ζητώντας του να σταματήσει. Εκείνος, ωστόσο, άρχισε να βρίζει και να απειλεί τόσο την ίδια όσο και τους αστυνομικούς που κατέφθαναν.

Συγκεκριμένα, ο 6χρονος φώναζε στην παιδαγωγό χυδαίες ύβρεις, ενώ προκαλούσε τους αστυνομικούς ρωτώντας τους εάν θέλουν και οι δύο να τα βάλουν μαζί του. Σε μικρή απόσταση από τον μαθητή, οι αστυνομικοί εντόπισαν πεταμένο στο πάτωμα το όπλο του εγκλήματος, ένα πιστόλι Taurus των 9 χιλιοστών.

«Έκλεψα το όπλο από τη μαμά μου»

Όταν οι αστυνομικοί ρώτησαν την παιδαγωγό για την ηλικία του δράστη, εκείνη τους επιβεβαίωσε σοκαρισμένη ότι είναι έξι ετών, αναφέροντας παράλληλα πως είχε ιστορικό πειθαρχικών προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο μικρός J.T. ομολόγησε με θράσος πως έκλεψε το όπλο από τη μητέρα του, συνεχίζοντας το παραλήρημα των απειλών.

Ανέφερε προκλητικά στους αστυνομικούς ότι δεν τον νοιάζει αν καλέσουν ενισχύσεις ή αν καταλήξει στη φυλακή. Η επιθετικότητά του μάλιστα κορυφώθηκε όταν, σύμφωνα με μεταγενέστερη κατάθεση της Κόβατς, ο 6χρονος τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, ρίχνοντάς της τα γυαλιά.

«Έχει ΔΕΠΥ… δεν κάθεται ποτέ ακίνητος»

Από τους πυροβολισμούς του 6χρονου μαθητή, η δασκάλα του υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και στο στήθος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη σχετική δικογραφία. Οι συνέπειες της πράξης του αγοριού βάρυναν νομικά τη μητέρα του.

Η 29χρονη Ντέτζα Νικόλ Τέιλορ βρέθηκε αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη και τελικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση, καθώς αποδείχθηκε ότι, μεταξύ άλλων, είχε πει ψέματα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών στο ειδικό έντυπο που είχε συμπληρώσει κατά την αγορά του όπλου με το οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση.

Η ίδια έριξε το φταίξιμο για το περιστατικό στη ΔΕΠΥ του παιδιού. Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης μετά τους πυροβολισμούς, η Ντέτζα Τέιλορ δήλωσε ότι ο 6χρονος έχει μια «αναπηρία».

«Έχει ΔΕΠΥ… δεν κάθεται ποτέ ακίνητος.»