Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στις 15 Αυγούστου στην πόλη Κουνμίνγκ της Γιουνάν, στην Κίνα, όταν ένα τρίχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του.

Αρχικά, η μητέρα του παιδιού, δήλωσε ότι το ατύχημα συνέβη όταν ένα μαχαίρι φρούτων εκτοξεύτηκε κατά λάθος, την ώρα που τίναζε ένα σεντόνι και το μαχαίρι χτύπησε την κόρη της.

Ωστόσο, αργότερα φέρεται να παραδέχτηκε σε νοσοκομειακό προσωπικό, ότι σήκωσε το μαχαίρι για να την τρομάξει επειδή έκανε φασαρία, και την τραυμάτισε κατά λάθος.

Το μαχαίρι, μήκους περίπου 15 εκατοστών, καρφώθηκε στο κρανίο του παιδιού, λίγο πάνω από το δεξί αυτί.

Ευτυχώς, οι γιατροί κατάφεραν να το αφαιρέσουν με επιτυχία, και το παιδί νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι τοπικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ατύχημα χωρίς πρόθεση, ενώ οι γιατροί τόνισαν ότι η ελαστικότητα του παιδικού κρανίου, ήταν καθοριστική για την αποφυγή μοιραίων συνεπειών.