Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αρνήθηκε σήμερα ότι η χώρα του στοχοποιεί αμάχους και κατοικημένες περιοχές στη Μέση Ανατολή, δηλώνοντας ότι «η Τεχεράνη είναι έτοιμη για την οργάνωση μιας επιτροπής με τους γείτονές της, προκειμένου να διερευνηθούν οι ευθύνες του Ιράν για τέτοιες επιθέσεις».

Οι χώρες του Κόλπου έχουν καλέσει το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις του στις περιοχές τους όπου έχουν πληγεί αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, ενώ έχουν καταστραφεί ενεργειακές υποδομές και κατοικημένες περιοχές.

Μία ανάρτηση του Αμπάς Αραγτσί στο κανάλι του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram επικαλείται συνέντευξή του στην ιστοσελίδα Al-Araby al-Jadeed, σύμφωνα με την οποία, η Τεχεράνη βρίσκεται σε επικοινωνία με διάφορες πρωτεύουσες χωρών του Κόλπου και θα καλωσόριζε οποιαδήποτε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εγγυηθεί τον συνολικό τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ